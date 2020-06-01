Население Костромской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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1 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Костромской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 67 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 4,7 тыс. чел. в 2020 г. до 5,6 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 2,7 тыс. чел в 2020 г. до 3,6 тыс. чел. в 2024 г.

Усиливать тренд будет отрицательная межрегиональная миграция. Отрицательный прирост на уровне 2 тыс. в год сохранится до 2024 г. из-за низкого уровня дохода населения по сравнению с другими регионами РФ (61 место в РФ и последнее в ЦФО).

Регион занимает 20 место по разнице численности женщин и мужчин. В перспективе разница будет усиливаться из-за более высокого выбытия из региона мужчин.

произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 6 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста. На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и высокого выбытия из региона молодого населения,, несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Костромской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Отрицательный внутренний миграционный прирост будет нарастать с 2,1 тыс. чел. в 2020 г. до 2,0 тыс. чел. в 2024 г.



Основная причина – низкий уровень доходов населения региона. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется темпы роста промышленного производства ниже средних показателей ЦФО.



80% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 9% выбывают в СЗФО, 4% - в ПФО, далее следуют - ЮФО и УФО – 2,5% и 1,3% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Ивановская, Ярославская области и др.) и теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.



В Костромской области наиболее низкий уровень дохода населения среди регионов ЦФО, поэтому регион мало привлекателен для прибытия в него жителей других регионов ЦФО.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Ивановской, Ярославской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Костромской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Калужской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.