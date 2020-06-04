Население Тульской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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4 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Тульской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 32 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 9,7 тыс. чел. в 2020 г. до 11,5 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 12,3 тыс. чел в 2020 г. до 13,8 тыс. чел. в 2024 г. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация, третий по зараженности радиацией регион РФ в результате чернобыльской аварии на АЭС.

Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от международной и межрегиональной миграции. Регион занимает 32 место по уровню дохода в РФ. В прогнозе рост доходов населения выше, чем в среднем по ЦФО за счет роста экономики и увеличения инвестиций.

Регион занимает 5 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. сократится на фоне роста продолжительности жизни мужчин.

Несмотря на сокращение численности населения региона, падение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2,5% и будет больше на 8 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Тульской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что положительный миграционный прирост будет ежегодно сокращаться с 2 тыс. чел. в 2020 г. до 1,7 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина – переезд в регионы с более высоким уровнем доходов населения и с более благоприятной экологической ситуацией.

88% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 3,4% выбывают в СЗФО, 3,2% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и УФО - 2,3% и 0,9% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Калужская, Рязанская области и др.), теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), регионы с высоким доходом - Москва и Московская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом – Москву и Московской область.

Тульская область привлекательный регион для миграции как для жителей бывший советских республик, так и для жителей ряда российских регионов.

Основная причина прибытия в регион – более высокий уровень доходов населения в регионе по сравнению с другими регионами ЦФО. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется более высокий рост инвестиций в основной капитал по сравнению с другими регионами ЦФО, что приведет к более быстрому росту ВРП региона.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов – Курской, Орловской, Рязанской, Ярославской и других областей.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Тульской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона. Тем выше и поток прибытия с данного региона.