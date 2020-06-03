Население Тверской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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3 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

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Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Тверской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 38 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 14 тыс. чел. в 2020 г. до 14,7 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать с 10,8 тыс. чел в 2020 г. до 11,4 тыс. чел. в 2024 г.

Усиливать тренд будет отрицательная межрегиональная миграция. Из региона будет продолжаться отток населения в другие регионы РФ из-за невысокого уровня доходов населения (46 место в РФ). Но в перспективе с ростом экономического благополучия региона отрицательный прирост будет сокращаться. Сдерживающим фактором в сокращении численности будет положительный прирост от международной миграции. Основной прирост будут обеспечивать граждане Таджикистана, в меньшей степени жители Украины, Казахстана и Армении.

Регион занимает 11 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. увеличится из-за более высокого выбытия мужского населения.

На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и высокого выбывания молодого поколения в другие регионы РФ и зарубежные страны, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (79 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 12 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Тверской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет ежегодно сокращаться с 4,2 тыс. чел. в 2020 г. до 3,9 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина выбытия – невысокие доходы населения в регионе. Миграционная убыль населения будет медленно сокращаться на фоне роста более высокими темпами ВРП региона по сравнению с другими регионами ЦФО, по данным прогноза Минэкономразвития.

76% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 15% выбывают в СЗФО, 3% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и СКФО – 2,6% и 1% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Псковская область и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Тверская область более привлекательный регион для жителей бывший советских республик, чем для жителей российских регионов из-за сравнительно невысокого уровня доходов населения по сравнению с рядом других регионов ЦФО.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Ленинградской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов СЗФО и ПФО с более низким уровнем доходов – Псковской, Новгородской, Саратовской и других областей. В регион приезжают и жители северных регионов РФ – преимущественно из Мурманской области.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Тверской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.