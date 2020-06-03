В Москве выявили менее 2 тысяч случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией составило 187 216 человек. При этом впервые с 23 апреля число случаев не превысило 2 тысяч.
По данным на 3 июня, в Москве выявлено 1842 заболевших COVID-19 и 3385 переболевших новым вирусом и выписанных из больниц пациентов. При этом умер за минувшие сутки 61 человек.
Ранее сообщалось, что в России выявлено более 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 178 летальных исходов, полностью выздоровело 8 972 человека.
В институте Минобороны рассказали об успешном испытании вакцины от коронавируса.