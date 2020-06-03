Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве выявили менее 2 тысяч случаев коронавируса

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выявили менее 2 тысяч случаев коронавируса
фото: ГУМ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией составило 187 216 человек. При этом впервые с 23 апреля число случаев не превысило 2 тысяч.

По данным на 3 июня, в Москве выявлено 1842 заболевших COVID-19 и 3385 переболевших новым вирусом и выписанных из больниц пациентов. При этом умер за минувшие сутки 61 человек.

Ранее сообщалось, что в России выявлено более 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 178 летальных исходов, полностью выздоровело 8 972 человека.

В институте Минобороны рассказали об успешном испытании вакцины от коронавируса.

БА

В мире

Названо предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса

Названо предполагаемое свидетельство причастности США к «созданию» коронавируса

Представители Института Русских стратегий выдвинули аргументы в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью