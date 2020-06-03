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В России выявили более 8,5 тысяч случаев коронавируса

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили более 8,5 тысяч случаев коронавируса
фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в России общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией составило 432 277 человек. Об этом стало известно в среду, 3 июня.

«За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 3287 (38,5%) не имели клинических проявлений болезни», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено в Москве – 1842, Московской области – 736, Санкт-Петербурге – 380, Свердловской области – 357 и Нижегородской области – 347.

При этом за время пандемии выздоровели 195 957 человек, умерли - 5 215.

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БА

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