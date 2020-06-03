Ещё 3385 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса

В Москве число выздоровевших после лечения коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось на 3385 человек.
По данным на утро, 3 июня, всего в столице вылечились 91 654 пациента, у которых был выявлен коронавирус.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова 2 июня сообщала, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 6030 пациента.
По данным оперштаба, в Московской области за последние сутки после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 502 человека. Все выздоровевшие пациенты выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего в Подмосковье медики вылечили от коронавируса 9311 человек.
Геннадий Онищенко, академик РАН, депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 несомненно надо делать, но заявлять, что надо будет вакцинировать тотально всех - для этого нет никаких научных оснований.