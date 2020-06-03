Население Тамбовской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Тамбовской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 50 место среди регионов РФ.









Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 14 тыс. чел. в 2020 г. до 15 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет превышать 9 тыс. чел. в год.

Усиливать тренд будет отрицательная международная и межрегиональная миграция. Из региона будет высок отток на Украину, в Узбекистан и Таджикистан, а также в другие регионы РФ в связи с неблагоприятной экономической ситуацией (низкий уровень промышленного развития) и невысоким уровнем доходов населения (44 место в РФ).

Регион занимает 32 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. сократится на фоне роста продолжительности жизни мужчин.

На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и высокого выбывания молодого поколения в другие регионы РФ и зарубежные страны, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (84 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 22 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Тамбовской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет ежегодно нарастать с 2,7 тыс. чел. в 2020 г. до 3,3 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина выбытия – невысокие доходы населения в регионе. Миграционная убыль населения будет увеличиваться, несмотря на рост более высокими темпами ВРП региона, а также несмотря на более высокий рост инвестиций в основной капитал по сравнению с другими регионами ЦФО (по данным прогноза Минэкономразвития).

86% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 4,5% выбывают в СЗФО, 3,4% - в ПФО, далее следуют - ЮФО и ДФО – 2,7% и 0,9% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Воронежская, Липецкая, Рязанская области и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Тамбовская область мало привлекательный регион как для жителей бывший советских республик, так и для жителей российских регионов.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Воронежской, Липецкой и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО и ПФО с более низким уровнем доходов – Рязанской, Пензенской, Саратовской и других областей. В регион приезжают и жители северных регионов РФ – преимущественно из Мурманской области.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Тамбовской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Липецкая области и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.