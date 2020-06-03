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В Подмосковье экстренные службы приведены в режим готовности из-за дождей

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье экстренные службы приведены в режим готовности из-за дождей
дождь, фото: pexels.com

В Подмосковье экстренные службы приведены в режим готовности из-за дождей. Власти Московской области приняли такое решение из-за заливающий столичных регион дождей. На 3 июня в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение.

Накануне синоптики дали прогноз погоды, согласно которому сильные дожди ожидаются сегодня в Чернооземье и областях Центральной России.

В Московской области в ближайшие два дня возможно выпадет месячная норма осадков. Подмосковные города Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск оказались под угрозой наводнения.

Ранее были затоплены Нахабино и район Красногорска Опалиха.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная не по сезону и дождливая погода продержится до четверга включительно, затяжные дожди прекратятся к пятнице.

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