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Синоптики предупредили: сильные дожди надвигаются на Тульскую и Рязанскую области и на южные районы Подмосковья

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики предупредили: сильные дожди надвигаются на Тульскую и Рязанскую области и на южные районы Подмосковья
Ветер, фото: pexels.com

Синоптики центра погоды "Фобос" предупредили, что сильные дожди ожидаются в среду, 3 июня, нескольких областях Центральной России и Черноземье.  Ливни принесет циклон. В Черноземье в Воронеже может выпасть половина месячной нормы осадков.

Ливни в Тульской и Рязанской областях и в подмосковных райцентрах Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Чехов, Наро-Фоминск ожидаются во второй половине дня, ближе к вечеру. Осадки составят три четверти от всей нормы июня.

В Москве среда ожидается дождливой. Особенно сильные будут дожди в ночь на четверг. По данным Гидрометцентра,  3 июня в столице ожидаются сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

Москва-река вышла из берегов из-за трехкратного превышения нормы осадков в выходные, на сегодняшний день река вернулась в свое естественное русло. Май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве.

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