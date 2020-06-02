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Москва-река вышла из берегов

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Москва-река вышла из берегов
pixabay.com, дождь

Москва-река вышла из берегов из-за трехкратного превышения нормы осадков в выходные, на сегодняшний день река вернулась в свое естественное русло. Май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве.

За три дня в столице выпало три месячные нормы осадков. Май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, за три дня в столице выпало три месячные нормы осадков.

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НС

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