В Подмосковье многие дачные участки оказались подтоплены после сильных ливней

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30 мая 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото со страницы «Подслушано. Нахабино», соцсети

В подмосковном Сергиевом Посаде, Нахабино и Истре десятки дачных участков оказались подтопленными в результате обильных осадков. Жители говорят, что местами вода с ночи держится на уровне крыш одноэтажных зданий.

В Сергиевом Посаде у местных жителей возникают трудности при попытке выйти из дома или добраться в магазин: затоплены улицы.

Многие жители посёлка Нахабино экстренно покидали свои дома, забирая все ценные вещи и технику с собой. Вышедшая из берегов река затопила деревню. Местные власти заявили, что проблема решена, однако 2-е сутки Нахабино покрыто слоем воды.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о предстоящей непогоде. Отмечается, что грядущей ночью на отдельные районы Московского региона обрушатся сильные дожди, ветер, а местами и грозы.