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В метеобюро сообщили, когда в Москве прекратятся дожди и холодная погода

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В метеобюро сообщили, когда в Москве прекратятся дожди и холодная погода
pexels.com

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Москве, который порадует большинство жителей столицы. Дожди скоро закончатся, и начнется потепление. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная не по сезону и дождливая погода продержится до четверга включительно, затяжные дожди прекратятся к пятнице.

По словам Поздняковой, в ночь на четверг ещё возможен ливень, и в первой половине дня. Синоптики прогнозируют, что в пятницу потеплеет, но возможны кратковременные дожди.

В выходные дни, в субботу и в воскресенье, температура воздуха в Москве будет 20-22 градуса тепла. Если и пройдет, то летний дождь. "Погода идёт на улучшение к концу календарной недели", — заключила синоптик.
Сегодня в Москве температура воздуха не выше 14 градусов тепла. Сыро.

ИЧ

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