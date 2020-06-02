В метеобюро сообщили, когда в Москве прекратятся дожди и холодная погода

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2 июня 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Москве, который порадует большинство жителей столицы. Дожди скоро закончатся, и начнется потепление. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная не по сезону и дождливая погода продержится до четверга включительно, затяжные дожди прекратятся к пятнице.

По словам Поздняковой, в ночь на четверг ещё возможен ливень, и в первой половине дня. Синоптики прогнозируют, что в пятницу потеплеет, но возможны кратковременные дожди.

В выходные дни, в субботу и в воскресенье, температура воздуха в Москве будет 20-22 градуса тепла. Если и пройдет, то летний дождь. "Погода идёт на улучшение к концу календарной недели", — заключила синоптик.

Сегодня в Москве температура воздуха не выше 14 градусов тепла. Сыро.