Мишустина предупредили о риске массового отъезда программистов из России

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3 июня 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Михаила Мишустина предупредили о риске массового отъезда программистов и ИТ-специалистов из России. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в обращении к премьер-министру сообщили, что в 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тысяч ИТ-специалистов.

В обращении говорится, что «индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно».

Они указали, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, а спад в отрасли приведет к сокращению персонала. По данным представителей ассоциаций, средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%. Они предупредили, что сокращение ИТ-сектора приведет к снижению его экспортной активности.

Касперская и Макаров призывают правительство признать ИТ-отрасль пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией коронавируса и оказать поддержку.

Мишустин раскрыл детали плана по восстановлению экономики от последствий коронавируса и сколько потребуется денег.