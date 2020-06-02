Мишустин сообщил, что на реализацию национального плана восстановления экономики потребуется 5 трлн рублей

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2 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Мишустин, фото с сайта Кремля

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с президеном РФ Владимиром Путиным сообщил, что реализация национального плана восстановления экономики и доходов населения обойдется в 2020–2021 годах в пять триллионов рублей.

Председатель правительства доложил главе государства, что общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, на выполнение действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, потребует порядка 5 трлн руб. в течение почти двух лет.

Как сказал Мишустин, "основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан". По словам премьера, эта задача будет решаться за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.

План предполагает три этапа реализации. "На третьем, завершающем, этапе – это третий-четвёртый кварталы 2021 года – мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - пообещал Мишустин.

Он надеется, что к концу 2020 года экономика должна восстановиться.