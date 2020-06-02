Мишустин раскрыл детали плана по восстановлению экономики от последствий коронавируса

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2 июня 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 2 июня, провёл рабочую встречу с Председателем Правительства. Михаилом Мишустиным, в ходе которой премьер назвал детали общенационального плана по восстановлению экономики в связи с последствиями распространения коронавируса.

Мишустин сообщил, что в план содержит комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.

Всего в плане около 500 пунктов. Стоимость реализации плана восстановления экономики — примерно пять триллионов рублей.

План состоит из трех этапов:

На первом - до конца 2020 года ситуация должна стабилизироваться.

На втором - со второго квартала 2021 года начнется восстановление.

На третьем - в четвертом квартале 2021 года экономика перейдет к росту.

Общенациональный план восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% на конец 2021 года.

Правительство в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, послабления в проверках и поддержку ИП.

Путин подчеркнул, что "стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, ... но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, и ... нужно добиться и долгосрочных.. структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей.