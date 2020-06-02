Шойгу пригласил главу Пентагона Эспера на Парад Победы в Москву 24 июня

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2 июня 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера, главу Пентагона, министра обороны США, принять участие 24 июня в параде Победы на Красной площади в Москве. Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой.

В ходе беседы российский министр обороны предложил главе Пентагона консолидировать усилия против коронавируса и добавил, что Россия готова вести диалог по международной безопасности.

Новую дату проведения Парада победы назвал Владимир Путин. Дату перенесли из-за коронавируса. Сейчас идет подготовка к военному параду в честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне.

В Минобороны говорят, что изменения будут незначительные. Вероятно, как заявлял Шойгу в феврале: примерно 15 тысяч солдат и офицеров и около 400 единиц наземной и воздушной техники. Одна из особенностей парада к 75-летию Победы - батальон в количестве 30 легендарных танков Т-34 и показ некоторых новинок боевой техники.

Предварительно установлено время парада – около 1,5 часов.