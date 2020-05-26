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Названа дата проведения Парада Победы

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Названа дата проведения Парада Победы
Фото: парад Победы, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня. При этом он поручил исключить любые риски для здоровья участников парада.

"Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Владимир Путин на совещании с Сергеем Шойгу. Российский лидер приказал министру обеспечить строжайшие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что высока вероятность проведения парада Победы 24 июня. 

НС

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