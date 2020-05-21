Зюганов высказал мнение, когда может пройти парад Победы в Москве

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21 мая 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: kremlin.ru, Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов заявил, что высока вероятность проведения парада Победы 24 июня. При этом лидер коммунистов заявил, что в этот день недопустимо размещать драпировки на мавзолее Ленина.

"24 июня будет годовщина 75-летия парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет парад", — отметил Зюганов. По его словам, КПРФ эту дату поддерживает.

Геннадий Зюганов раскритиковал ограничительные меры и режим самоизоляции, которые были введены в России из-за эпидемии коронавируса. По мнению лидера КПРФ, в этих действиях не было смысла.