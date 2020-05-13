Зюганов заявил, что всероссийские ограничения были бессмысленны

Геннадий Зюганов раскритиковал ограничительные меры и режим самоизоляции, которые были введены в России из-за эпидемии коронавируса. По мнению лидера КПРФ, в этих действиях не было смысла.
«У нас не было смысла в общероссийском карантине. Всю страну посадили под домашний арест только потому, что за три предшествующих года власти полностью разгромили первичную медицину», - считает Зюганов.
Он сравнил траты на образование и медицину в России, Европе и США. Согласно его словам, в России на эти сферы выделяется 3-5% бюджета, тогда как в Соединенных Штатах и Европе – 8-10%. Зюганов заявил, что на те средства, которые в РФ уходят на медицину, нельзя содержать ни больницы, ни врачей.