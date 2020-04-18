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Жириновский призвал арестовать членов КПРФ, если они соберутся у мавзолея Ленина. А партию запретить

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Жириновский призвал арестовать членов КПРФ, если они соберутся у мавзолея Ленина. А партию запретить
State Duma Russia/Twitter.com, Владимир Жириновский

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что делегация его партии намерена по традиции возложить цветы к мавзолею Ленина 22 апреля. Если это произойдет, Владимир Жириновский предлагает коммунистов арестовать.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что к коммунистам могут присоединиться несознательные граждане, которые, прикинувшись участниками акции, захотят просто погулять по Красной площади. Это грубейшее нарушение режима самоизоляции, поэтому, по мнению, Жириновского партию коммунистов надо будет распустить и запретить. Информация об этом была опубликована пресс-службой ЛДПР в Telegram.

В КПРФ это заявление лидера либерал-демократов объяснили "антисоветской" позицией политика. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заверил, что возложение цветов к мавзолею не будет массовым: "в возложении в Москве будут принимать участие депутаты Госдумы с соблюдением всех правил: дистанции, мер безопасности и так далее".

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