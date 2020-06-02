В Минпросвещения оценили возможность проведения очных выпускных

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2 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

выпускники, Alexander Legky/Global Look Press

В Министерстве просвещения Российской Федерации во вторник, 2 июня, рассказали, в каких регионах страны состоятся очные выпускные вечера в этом году. Известно, что праздники назначены на 27 июня.

Подчеркивается, что очные выпускные можно будет провести только в тех регионах, которые выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с профилактикой COVID-19. В настоящий момент нельзя точно сказать, где именно удастся устроить праздники не в онлайн-режиме.

Отметим, что в 2020 году 11 класс заканчивают около 700 тысяч российских школьников.