Кузнецова выслушает пожелания школьников о вариантах проведения выпускных вечеров

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27 мая 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выслушает пожелания представителей детского совета о вариантах проведения школьных выпускных, которые должны пройти в онлайн-формате.

Ранее Минпросвещения призвало регионы не проводить последние звонки и выпускные вечера в обычном режиме из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Анна Кузнецова считает, что в рамках обсуждения вопроса об организации выпускных следует выслушать самих школьников, предложить им разные варианты и учесть их пожелания.



Омбудсмен уточнила, что встречу с детским советом планируется провести дистанционно накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.