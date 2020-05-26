В Госдуме предложили вариант проведения выпускных в школах

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: выпускной, pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением не отменять выпускные в школах из-за непростой эпидемиологической обстановки в России.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется», - говорится в сообщении депутата.

Зайцев отметил, что ему поступают обращения от учеников российских школ рассмотреть возможность очного проведения выпускных. Он просит разработать рекомендации о проведении мероприятий по мере нормализации обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера пройдут в стандартном формате.