В Минпросвещения выражают надежду, что школьные выпускные в России пройдут очно, в привычном формате

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25 мая 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Школьная доска. Фото: pixabay.com

Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил выпускников школ с последними звонками, которые из-за ситуации с коронавирусом в некоторых регионах РФ проходят в онлайн-формате. Он выразил надежду, что выпускные вечера для них пройдут уже очно.

«Мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате", - отметил министр в понедельник в эфире онлайн-марафона Минпросвещения в социальной сети.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести в формате онлайн всероссийский выпускной для студентов. Праздник может пройти 4 июля.

Ранее сообщалось: Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых говорится о возмещении расходов сотруднику из-за перехода на удаленную работу.