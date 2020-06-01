Какие границы должны быть между родителями и ребенком, рассказала психолог

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1 июня 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Семья. Фото: pixabay.com

В последние несколько лет все чаще стали встречаться семьи, в которых родители позволяют детям панибратское отношение к себе. Психолог Ирина Крыжановская объяснила, к чему приводит подобное «демократичное» воспитание и где проходит грань между детьми и родителями.

Психолог рассказала, что в России становится всё больше семей, в которых дети называют родителей не «мама» и «папа», а по имени. По мнению эксперта, это в первую очередь указывает не на доверительные отношения между членами семьи, а на нарушение субординации.

«Это как раз указывает, что нет границ, нет субординации, а это должно быть. Родители должны быть уважаемы. К их мнению ребенок дол жен прислушиваться, оно должно быть значимым. Здесь границы выстраивать необходимо. Вседозволенность и панибратство, как правило, идут вместе», - заявила Крыжановская.

Кнут или пряник: уместна ли вседозволенность в воспитании детей