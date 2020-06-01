Какие границы должны быть между родителями и ребенком, рассказала психолог

В последние несколько лет все чаще стали встречаться семьи, в которых родители позволяют детям панибратское отношение к себе. Психолог Ирина Крыжановская объяснила, к чему приводит подобное «демократичное» воспитание и где проходит грань между детьми и родителями.
Психолог рассказала, что в России становится всё больше семей, в которых дети называют родителей не «мама» и «папа», а по имени. По мнению эксперта, это в первую очередь указывает не на доверительные отношения между членами семьи, а на нарушение субординации.
«Это как раз указывает, что нет границ, нет субординации, а это должно быть. Родители должны быть уважаемы. К их мнению ребенок дол жен прислушиваться, оно должно быть значимым. Здесь границы выстраивать необходимо. Вседозволенность и панибратство, как правило, идут вместе», - заявила Крыжановская.
Кнут или пряник: уместна ли вседозволенность в воспитании детей