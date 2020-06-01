Психолог назвала возраст, в котором для ребенка нужно устанавливать правила и обязанности

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1 июня 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Младенец. Фото: pixabay.com

Многие современные мамы считают, что маленькому ребенку не нужен режим дня – кормить нужно тогда, когда просит, укладывать спать – если малыш сам начинает засыпать. Семейный психолог Ирина Крыжановская объяснила, нужен ли детям режим и с какого возраста нужно вводить правила и обязанности.

Специалист подчеркнула, что правила для ребенка нужно устанавливать практически с самого рождения. К ним относится и режим дня. «С одной стороны, когда у ребенка есть потребность, он это демонстрирует. С другой, как получается без режима? Ребенок чуть-чуть поел, острый голод прошел – и он снова спит. Но спать он уже будет не три часа, а через час проснется снова голодный. И в итоге и ребенок весь измученный, и мама. Вот отсюда уже и должны начинаться правила», - заявила психолог.

Что касается обязанностей, то время для них наступает после трех лет. Причем к этому возрасту сам ребенок начинает изъявлять желание помогать маме по дому. В этом случае можно доверить малышу подмести пол в своей комнате под присмотром мамы, убрать посуду со стола и даже помыть за собой чашку.

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