Кнут или пряник: уместна ли вседозволенность в воспитании детей

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Боровикова ]

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В стремлении раскрыть потенциал ребёнка всё больше мам и пап обращаются к свободному воспитанию. Однако грань между свободой и вседозволенностью зачастую оказывается слишком размытой, и вместо всесторонне развитой личности вырастают капризные и избалованные дети, которые не способны найти место в социуме. «Аргументы недели» выяснили, где находится золотая середина и как правильно растить «свободных» детей.

Смена полярностей

В советский период главной целью воспитания было вырастить трудолюбивого и послушного члена партии, который станет винтиком в механизме, работающем ради достижения великой цели. При подобном авторитарном стиле мнение ребёнка не учитывалось, и детям с малых лет внушали, что родителям лучше знать, что правильно, а что нет. После перестройки в страну хлынули новые идеи, которые на фоне устоявшегося советского строя казались новаторскими и революционными. Коснулось это и воспитания. Взрослые внезапно почувствовали себя обиженными и закомплексованными, каждый стал вспоминать о том, как ему в детстве не позволяли что-либо желать. Само собой, в воспитании своих детей захотелось исправить все ошибки. Наиболее прогрессивные родители бросились массово штудировать зарубежную педагогическую литературу, ища ответ на вопрос: «А как правильно?».

«Прорывом» в понимании людей стала японская система воспитания, согласно которой ребенку до определённого возраста нельзя говорить слово «нельзя». Эту мысль с радостью подхватили, но до конца в ней так и не разобрались. В итоге получили, что имеем: слово «нельзя» оказалось полностью вычеркнуто из лексикона многих родителей, а у детей появилась полная вседозволенность и безнаказанность.

«В последнее время довольно часто сталкиваюсь с тем, что приводят ребёнка, 1-2 класса, он идёт в школу, у него очень высокий уровень интеллекта (читает, считает, классно рассуждает, у него хорошо развита речь и логика), но при этом он абсолютно беспардонный в поведении. У него абсолютно нет никаких социальных норм и правил – они для него не существуют вообще», – делится опытом семейный психолог, старший преподаватель кафедры «Педагогики, психологии, права, истории и философии» мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Ирина Крыжановская.

Пряник и… пряник?

В среднестатистической российской семье оба родителя вынуждены работать. Из-за этого контакт с детьми у многих сводится к проверке домашнего задания по вечерам и редким совместным прогулкам в свободное от домашних хлопот время.

«Если сейчас в России в каких-то семьях в принципе воспитывают детей, то это уже хорошо... Получается попустительский стиль воспитания, увы. В российских семьях идёт тенденция, связанная с дефицитом родительского внимания. И проблемы в воспитании из-за этого», - считает Крыжановская.

Компенсировать нехватку внимания родители могут по-разному. Одни слишком рьяно подходят к процессу воспитания и начинают запрещать ребенку даже самые элементарные вещи, будь то выбор внеклассных занятий или новый стиль в одежде. Другие, напротив, стараются дать чаду больше свободы с тем расчетом, что из него вырастет человек, умеющий делать выбор и знающий, чего хочет от жизни. Но, позволяя ребенку решать самому, родители не учитывают, что у него попросту может не хватать для этого жизненного опыта и уровня когнитивного развития. Маленький человек остаётся один на один с собой и с миром, а двое самых близких ему людей – мама и папа – вместо того, чтобы подсказать и направить, молча наблюдают со стороны. Протестное поведение в таком случае становится способом обратить на себя внимание, а в подростковом возрасте – возможностью проявить самостоятельность, которую иначе родители не дают выразить. Итог не радует: дети, привыкшие с малых лет самостоятельно разбираться со своими проблемами и переживаниями, перестают общаться с родителями и доверять им. Дело вовсе не во вредности, просто к тому прекрасному дню, когда взрослым вдруг становится интересно вникать в дела своего чада, он попросту не понимает, чего от него хотят. Это не было заложено ещё в тот период, когда ребенок тянулся к родителям.

«Такой ребёнок не понимает, как вести себя со взрослыми, как соблюдать субординацию в школе и, самое интересное, у него даже не складываются отношения со сверстниками. Родителям кажется, что ребенок будет иметь своё мнение, у него будут лидерские качества, а в результате его не любит никто, и он становится одиночкой», – объяснила семейный психолог.

А какой список ингредиентов?

При воспитании детей родители, как правило, довольно смутно представляют конечную цель. «Мой ребёнок должен быть самый лучший, самый умный, самый успешный…», – на все лады заявляют мамы и папы по всей стране. Только как этого добиться осознают немногие.

«Прежде всего родителям нужно пересмотреть свою точку зрения и чётко понимать, что они хотят воспитать в своём ребенке. Когда вы борщ варите, прекрасно знаете, что вам для этого нужно. Здесь то же самое. Когда четко понимаете, какие именно качества хотите воспитать в ребенке, тогда целенаправленно к этому идете, и только тогда мы говорим про воспитание. Потому что воспитание – это целенаправленный процесс формирования определенных качеств, не разглагольствование», – подчеркнула эксперт.

Список «ингредиентов» – качеств, которые родитель хотел бы видеть в своем ребенке – помогает научить ребенка тому, что в последствии и сделает его «самым-самым». Но стоит учитывать, что потрудиться придется не только маленькому человеку, но и взрослым. Если мама и папа растят чадо трудолюбивым, то им придется трудиться вместе с ним, приучая к работе. Копать картошку, например, или мыть посуду.

Для детей важно видеть перед собой пример. Особенно если его подают родители, которые даже в подростковом возрасте остаются для ребенка авторитетом. Ну а в детстве папа и мама просто боги – непогрешимые и всезнающие! Об этом взрослые часто забывают (или не знают), когда пытаются «мотивировать» при помощи критики.

«Как нам кажется: я укажу на его ошибки, а он это проанализирует, сделает выводы и потом будет исправляться. Родители не понимают, что ребенку еще не хватает личного опыта, интеллектуального или когнитивного развития, чтобы провести столь сложный анализ. Все, что они говорят – говорят правильно. И если родители говорят, что ты глупый, значит ты глупый, и ведешь себя соответственно», – пояснила психолог.

Получается, родители хотят добиться одного, а выходит совсем другое. Все дети, особенно в подростковом возрасте, чувствуют себя достаточно неуверенно. Я-самосознание не сформировалось полностью. Ребенок ещё сам не понимает, кто он такой. И внимания со стороны «свободолюбивых» взрослых добивается через капризы и протесты.

«Лучше указать на ошибку при помощи старого доброго метода воспитания – кнута и пряника. У нас почему-то считают, что кнут эффективнее. Всем нам по жизни не хватает похвалы. Если скажете: «Ты молодец, я верю, что у тебя получится, потому что ты способный», то ребёнок начнет рыть в этом направлении», – добавила Крыжановская.

Научите ребенка гулять!

Еще одним неприятным открытием для родителей, которые пропагандируют вседозволенность в воспитании, может стать «безынициативность» ребенка. Казалось бы, предоставил полную свободу: хочешь гулять – гуляй, хочешь в музей – будет музей, ни в чем тебя не ограничиваю! А он сидит дома со смартфоном в руках и о прогулках и культурном отдыхе даже не думает. Масло в огонь подливает и старшее поколение, которое сравнивает свое детство с тем, как растут нынешние ребята. «Мы в детстве много играли, потому что у нас не было телевизоров, гаджетов, Интернета и т.д.», – на все лады причитают бабушки-дедушки в попытках заставить внуков выглянуть на улицу.

«А вы сами со своим ребенком выходили, в футбол с ним играли? Вы научили его играть? Общаться между собой и правильно проводить это время? Ребенок может стать замкнутым из-за того, что не сформирован навык общения. Этому тоже надо учить, развивать и учитывать при воспитании», – уверена семейный психолог.

Как ни странно, выражать свои эмоции и чувства тоже нужно научить. Открытый и общительный ребенок – это тот, которого родители любят и с которым разговаривают. Конечно, все родители уверены, что любят своё дитя, куда же без этого? Но любовь должна быть безусловной, и ребенку необходимо об этом слышать. Что его любят не за то, что прибрался в комнате или получил пятерку, а просто потому что он есть. Не надо говорить, что он самый умный и самый интересный. Нужно указывать, где проявляются эти качества, чтобы это поддержать.