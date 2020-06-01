Психолог рассказала, стоит ли «таскать» маленьких детей по всевозможным кружкам

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1 июня 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок. Фото: pixabay.com

Многие родители, стоит только ребенку научиться ходить, начинают водить его по всем возможным кружкам. Маленького человека обучают и искусству, и спорту, и наукам и много чему еще. Семейный психолог Ирина Крыжановская рассказала, насколько правильны такие действия.

Специалист отметила, что до шести лет нельзя понять, какие у ребенка есть задатки и способности, если он не будет пробовать и с этой деятельностью соприкасаться. «Я всегда поддерживаю тех родителей, которые начинают «таскать» своего ребенка по всем кружкам. Где ребенку нравится и что у него получается – значит есть задатки. Совершенно четко выделять у него единый вид спорта я бы не стала», - подчеркнула психолог.

Она поделилась, что часто родителям не нравится, когда ребенок хочет поменять сферу интересов. Крыжановская напомнила, что порой и взрослые люди решаются на кардинальную сферу деятельности, а в случае с детьми удивляться этому тем более не стоит. При этом семейный психолог добавила, что не стоит менять занятия после первой же жалобы. «Ребенка привели сегодня на занятие – ему понравилось. Второй раз понравилось. А вот третий раз ему что-то не понравилось. Но у ребенка настроение может меняться по любому поводу: погода плохая, звезды не так сошлись, заболевает, не выспался и тд. Не надо по одному-двум случаям делать определенные выводы. Особенно, если ему первые разы это очень понравилось. Полгода позаниматься какой-то деятельностью стоит, а только потом делать выводы», - посоветовала она.

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