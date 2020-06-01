Психолог объяснила, почему у детей из благополучных семей реже возникают плохие привычки

Семейный психолог Ирина Крыжановская ответила на вопрос, потянет ли ребенка на вредные привычки, если он растет и воспитывается в благополучной семье. Специалист уверена, что если у подростка доверительные отношения с родными, то он не станет частью плохой компании.
Эксперт объяснила, что при правильном воспитании ребенку попросту будет скучно в плохой компании, да и пагубные пристрастия не будут вызывать интереса.
«В благополучной семье очень открытые отношения, родители прививают детям определенные качества, дети им доверяют, и дети их уважают. И, как следствие, у них есть определенные ценности и убеждения, которые будут не связаны с плохой компанией», - считает Крыжановская.