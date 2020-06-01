Психолог объяснила, почему у детей из благополучных семей реже возникают плохие привычки

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1 июня 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Сигарета. Фото: pixabay.com

Семейный психолог Ирина Крыжановская ответила на вопрос, потянет ли ребенка на вредные привычки, если он растет и воспитывается в благополучной семье. Специалист уверена, что если у подростка доверительные отношения с родными, то он не станет частью плохой компании.

Эксперт объяснила, что при правильном воспитании ребенку попросту будет скучно в плохой компании, да и пагубные пристрастия не будут вызывать интереса.

«В благополучной семье очень открытые отношения, родители прививают детям определенные качества, дети им доверяют, и дети их уважают. И, как следствие, у них есть определенные ценности и убеждения, которые будут не связаны с плохой компанией», - считает Крыжановская.