Семейный психолог научила, как вести себя родителям, если у ребенка появились «странные» увлечения

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Подростки. Фото: pixabay.com

Семейный психолог Ирина Крыжановская научила, как быть, если у ребенка появились странные, по мнению родителей, хобби. Она ответила на вопрос, нужно ли пресекать подобные увлечения или все-таки следует их разрешить.

Специалист заявила, что если ребенок проявляет интерес к какой-либо деятельности, то у него есть к этому задатки, которые при должном развитии станут способностями. «Это внутренний личностный ресурс, и препятствовать этому нет никакого смысла», - считает Крыжановская.

При этом специалист отметила, что во многом интерес ребенка объясняется возрастными особенностями. К примеру, маленьких детей из любопытства может тянуть к чему-то запрещенному. «Если маленький ребенок хочет дотронуться до горячего утюга, ему можно это разрешить, но пускай он это сделает при родителях. Ребенку можно аккуратно дать горячую чашку и объяснить, что это горячо. Тогда он не обожжется. А если ему говорить «нельзя», а ему очень любопытно это сделать, он все равно рано или поздно это сделает, и это будет ещё хуже», - объяснила эксперт.

Она добавила, что в случае с подростками многие вещи совершаются назло родителям, потому что не хватает свободы и самостоятельности. Чтобы этого избежать, правильнее разрешить ребенку что-то, но при этом находиться рядом, чтобы в любой момент иметь возможность помочь.