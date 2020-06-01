Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

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1 июня 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: девушка моет окно, pixels.com

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек. Об этом говорится в отзыве к документу.

«Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», - пояснили в кабмине.

Кроме того, определение понятия «домашнее хозяйство» содержит неконкретные формулировки. При этом не определены виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия.

В отзыве также говорится, что МРОТ может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, например, по беременности и родам.

Ранее в Совете Федерации оценили законопроект о пособиях для домохозяек. Там инициативу назвали непростой.