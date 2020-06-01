В Госдуме предложили сделать выплаты для домохозяек

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1 июня 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: девушка, pixabay.com

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесут в понедельник, 1 июня, законопроект, в котором предлагается оказать государственную поддержку домохозяйкам. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике, одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

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В документе предлагается предоставить «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи» ежемесячные выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Однако получать пособие сможет только один член семьи, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

«Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой "короны"», - цитируют слова Нилова в пресс-службе.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.