В Госдуме предложили сделать выплаты для домохозяек

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесут в понедельник, 1 июня, законопроект, в котором предлагается оказать государственную поддержку домохозяйкам. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике, одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.
В документе предлагается предоставить «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи» ежемесячные выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.
Однако получать пособие сможет только один член семьи, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
«Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой "короны"», - цитируют слова Нилова в пресс-службе.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.