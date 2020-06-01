В Совете Федерации оценили законопроект о пособиях для домохозяек

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
Специалист уверен: данные мотивы оказания поддержки понятны. Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая ранее не практиковалась в РФ.
«Этот вопрос обязательно потребует дискуссии, он не будет простым», — пояснил он.
Также сенатор в беседе с RT отметил, что есть те, кто занят домохозяйством и при этом не относится ни к одной из категорий, которые принято в государстве считать льготными, — например, многодетная мама или многодетный отец, который осуществляет уход за детьми или своими родными.
«Эти категории мы ещё никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — заключил парламентарий.
Ранее сообщалось: профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал еще одну категорию людей, которая имеет повышенный риск заразиться новой коронавирусной инфекцией.