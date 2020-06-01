В Совете Федерации оценили законопроект о пособиях для домохозяек

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1 июня 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Прищепки. Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.

Специалист уверен: данные мотивы оказания поддержки понятны. Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая ранее не практиковалась в РФ.

«Этот вопрос обязательно потребует дискуссии, он не будет простым», — пояснил он.

Также сенатор в беседе с RT отметил, что есть те, кто занят домохозяйством и при этом не относится ни к одной из категорий, которые принято в государстве считать льготными, — например, многодетная мама или многодетный отец, который осуществляет уход за детьми или своими родными.

«Эти категории мы ещё никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось: профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал еще одну категорию людей, которая имеет повышенный риск заразиться новой коронавирусной инфекцией.