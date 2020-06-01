«Арбат-сервис» и перестрелка гробовщиков, искавших 10 млн.

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1 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Подколокольный переулок, дом №16/2, фото соцсети

Внезапный камбэк истории, начатой в «АН» №13 в статье «Надежда только на президента Путина» и продолженной в «АН» №20 «Арбат-Сервис» не хочет отпускать на волю жильцов», случился, откуда не ждали.

Напомним, в наших публикациях шла речь о борьбе жителей дома №15 по улице Мясницкой и дома №16/2 по Подколокольному переулку со «своей» управляющей компанией «Арбат-Сервис» и её гендиректором г-ном Ратушняком В.В.. По мнению жильцов, вышеуказанный г-н, как минимум, мошенник. Изложенная в статьях информация послужила основой к запросам редакции к Сергею Собянину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с просьбой провести проверку возможных нарушении законных прав собственников жилья и УК РФ.

И мы спокойно ждали ответов на наши запросы, как вдруг, 30 мая, в программе «Вести. Дежурная часть» в сюжете «Кто стоит за участниками перестрелки на юге Москвы» засветилось знакомое название – «Арбат Сервис». Как понятно из названия, «Вести» попытались выяснить «жизненный путь» арестованных участников громкой перестрелки на территории жилого комплекса «Ясный». Перестрелки, которая «чудом обошлась без жертв».

«По одной из версий, участники перестрелки, сотрудники одной и той же компании - «Гранд Ритуал», она занимается похоронным бизнесом. Предположительно, коллеги пытались выяснить, куда делись из кассы 10 млн рублей. По информации СМИ, «Гранд Ритуал» московский филиал некоего похоронного агентства в Оренбурге. На официальном сайте компании страничку со списком сотрудников предусмотрительно удалили, но нам удалось найти сохранившуюся копию, а на ней - фото арестованных мужчин. Как минимум трое участников перестрелки приехали в Москву из Оренбурга. Деятельность самой похоронной конторы вызывает много вопросов – в графе контакты – ни адреса, ни юридических данных, лишь один номер телефона, - рассказывают «Вести». Изучив информацию из открытых источников, «Дежурная часть» обнаружила две компании-однодневки, через которые, вероятнее всего, отмывались и пропавшие 10 млн. – По данным информагентств, у руля «Гранд Ритуал» может стоять некий предприниматель Иван Уният из Оренбурга».

Не став в 27 лет мэром «сердца Евразии», он уехал в столицу, где «открыл управляющую компанию по обслуживанию многоквартирных домов. Этот бизнес тоже далеко не прозрачен, вызывает много споров, которые нередко переходят в открытые конфликты», - рассказывают «Вести. Дежурная часть», а на видеоряде в это время – страница сайта по проверке контрагентов с информацией о том, что Иван Уният - генеральный директор и учредитель ООО «Арбат-Сервис». На то, что этот «Арбат-Сервис» - творенье рук «нашей» УК, указывает и наличие в учредителях г-жи Ганьшиной Перизат Абдырасуловны, еще одного знакового участника множества конфликтов с жильцами на стороне УК.

К г-же Ганьшиной мы еще вернемся, сначала о том, что «Вести. Дежурная часть» поставила знак равенства между криминальным ритуальным бизнесом и обслуживанием исторических домов в центре Москвы. Разве такое возможно, прямо под носом прогрессивного и передового правительства Москвы? Мы-то думали, что все эти истории про все куплено, армянское лобби, черных риелторов, китайскую мафию, деньги в оффшорах и поджоги с напалмом - обывательские слухи. Что ж, проверим по ответам на наши запросы.

Возвращаясь к Ганьшиной и Унияту. Жильцы дома №16/2 по Подколокольному переулку опознали в показанном по «России-24» Иване Унияте «тщедушного парнишку, восседавшего на собраниях УК рядом с Ратушняком и Ганьшиной». А с точки зрения «криминального братства» и «всё куплено» совсем другими красками заиграла история о «корпоративном конфликте» зимой 2017-18 гг. Ратушняка и Ганьшиной. Обвинив друг друга «в хищения средств собственников» оба написали заявления в правоохранительные органы, так, например, Ганьшина приводит довольно внушительный перечень «выявленных мною противоправных действий Ратушняка В.В. по признакам состава преступлений и правонарушений, предусмотренных ст. 159,171, 174, 198, 199, 201 УК РФ». Самое интересное, что и собственники, чьи средства были похищены, так же написали заявление в правоохранительные органы, да подкрепили его подтверждающими документами, полученными в результате утечек во время «корпоративного конфликта».

Правоохранительные органы нарушений законодательства не нашли. Ни одного уголовного дела, ни одного пострадавшего мошенника.

Р.S. Иван Уният сейчас занят тем, что ведет «разбирательство со СМИ, сделавшим вброс ложной информации». Мы думаем, что гораздо продуктивнее обелить свое, без сомнения, честное имя, чистосердечным рассказом о периоде деятельности в УК «Арбат-Сервис».

P. P. S. В соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации», в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ и на основании ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» просим мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, при рассмотрении редакционного запроса по статье «АН» №20 «Арбат-Сервис» не хочет отпускать на волю жильцов», учесть изложенную в данной публикации информацию.