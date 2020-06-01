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В Москве рассказали, как продлить проездной после 14 июня

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве рассказали, как продлить проездной после 14 июня
фото: метро, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы объяснили, как жителям столицы продлить проездной билет после 14 июня. Известно, что ограничения из-за коронавирусной пандемии продлили еще на две недели.

«Продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня вы совершили не более 22 поездок. Для этого после 14 июня необходимо обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что билет будет продлен на количество дней его действия, попавших на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня. Напомним, что в период ограничений для передвижения на общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск и привязывать к нему карту москвича, тройку или стрелку.

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