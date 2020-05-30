В Госдуме оценили ношение маски на улице и во время занятия спортом

Аргументы Недели → Политика 13+

30 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

фото: здание Государственной Думы, сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС), старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавирусной пандемии в Москве. Политик признался, что сам ходит без маски.

«Использую ее только в помещении и на рабочем месте. В машине езжу без маски, дома с семьей хожу без маски. Давайте мы еще в своих квартирах заставим людей в ней ходить, а нарушителей штрафовать. До идиотизма легко дойти», - высказал он.

Комментируя обязательное ношение средств индивидуальной защиты во время занятия спортом, Лебедев отметил, что делает это без маски.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль оценил продление ограничительных мер в связи с коронавирусом в Москве.