В Госдуме оценили продление ограничений в Москве

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27 мая 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал продление ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве. Самоизоляцию продлили до 14 июня.

«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», - пояснил он.

Огуль отметил, что «плавный выход» из режима самоизоляции оправдан. По его словам, введенные ранее ограничительные меры привели к положительной динамике, снижению случаев заражения в столице и поступающих в больницы пациентов.

Ранее были перечислены правила проведения прогулки и , нужно ли оформлять цифровой пропуск.