В России за последние сутки зарегистрировано 9 268 новых заболевших коронавирусом

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31 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

врачи, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России за последние сутки число новых заразившихся коронавирусом - 9 268 человек. По данным оперативного штаба на утро 31 мая, общее число зараженных в России достигло 405 843 человек. Новые инфицированные COVID выявлены в 84 регионах.

В Москве - 2595 новых заразившихся. В Московской области - 757, в Санкт-Петербурге - 369, в Нижегородской области - 301, в Свердловской области - 265, в Ростовской области - 178.

В России за сутки скончались 138 больных, у которых был выявлен коронавирус. Всего в период распространения коронавируса скончались 4 693 человек, у которых был выявлен новый вирус.

В Москве выздоровели еще 1855 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, и они находились на лечении.

В мире коронавирусом COVID-19 заразились более 6,1 млн человек