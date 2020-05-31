В мире коронавирусом COVID-19 заразились более 6,1 млн человек

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

больница, globallookpress.com

В мире, по данным на утро 31 мая, коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 6,1 млн человек. Университет Джонса Хопкинса, который учитывает статистику по новой опасной инфекции федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, сообщает, что общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов.

Более 367 тысяч человек с COVID-19 скончались. По данным на 7:15 мск, заразились коронавирусом шесть миллионов 162 тысяч 826 человек. 372693 пациентов умерли. Два миллиона 741 тысяча 009 человек выздоровели.

Больше всего людей заразились в США - один миллион 760 тысяч 740 человек. Более 103 тысяч человек умерли.

Карта распространения COVID-19.