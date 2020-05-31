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В Москве выздоровели еще 1 855 пациентов с COVID-19

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выздоровели еще 1 855 пациентов с COVID-19
больница, фото: pexels.com

В Москве выздоровели еще 1855 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, и они находились на лечении. Всего в столице выздоровели 80 179 человек, перенесших заражение коронавирусом COVID-19.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавируса. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Плазму применяют для лечения пациентов.

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