В Москве скончались ещё 69 человек с коронавирусом COVID-19

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31 мая 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве скончались ещё 69 человек, у которых были диагностированы коронавирусная инфекция и пневмония. По данным оперативного штаба на вечер 30 мая, число жертв коронавируса COVID-19 в столице за весь период распространения инфекции составило 2477 человек.

Последние пять дней число смертей среди заразившихся коронавирусом пациентов колебалось от 71 до 78. 29 мая зарегистрировано самое большое число жертв - 78.

По данным на 7:15 мск, в мире заразились коронавирусом шесть миллионов 162 тысяч 826 человек. 372 тысячи 693 человека умерли. Два миллиона 741 тысяча 009 человек выздоровели.

Как стало известно 30 мая, Министерство здравоохранения РФ одобрило первый российский препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Лекарственный препарат называется "Авифавир".