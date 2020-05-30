Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19

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30 мая 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: grls.rosminzdrav.ru

таблетки, фото: pexels.com

Министерство здравоохранения РФ одобрило первый российский препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Лекарственный препарат называется "Авифавир". Это торговое название.

Информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир", - указано на сайте госреестра. Препарат выпускается в форме таблеток.

22 мая РФПИ заявил, что первый российский препарат прямого антивирусного действия, мешающий размножению коронавируса, "Авифавир" доказал свою эффективность в ходе клинических испытаний. Фонд вместе с группой компаний "Химрар" надеется приступить к его выпуску.

Однако у медиков вся надежда на вакцину. ВОЗ считает, что без вакцины полностью победить пандемию COVID-19 невозможно.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцины должны быть безопасны для населения. По его словам, клинические испытания вакцины начнутся совсем скоро.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) уточнили, кого из россиян могут коснуться штрафы за отказ от вакцинации.