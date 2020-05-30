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В Роспотребнадзоре уточнили, кого из россиян могут коснуться штрафы за отказ от вакцинации

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре уточнили, кого из россиян могут коснуться штрафы за отказ от вакцинации
прививка, фото: pexels.com

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  (Роспотребнадзор) уточнили, кого из россиян могут коснуться штрафы за отказ от вакцинации.

В ведомстве пояснили, что штрафы за отказ от прививок коснутся только профессиональных групп риска. В службе привели примеры работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения прививок для профилактики.

Среди них работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, уход за животными и так далее. Ответственность может коснуться тех, кто отказывается от вакцинации при исполнении своих служебных обязанностей.

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко высказался по поводу идеи штрафовать граждан, которые отказываются от вакцинации, отказываются  делать прививки.

ИЧ

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