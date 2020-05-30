В Крыму передумали брать с туристов плату за обсерватор

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Крымский мост

Власти Крыма исключили из указа о режиме повышенной готовности пункт об оплате обсерватора для приезжающих на полуостров за счет граждан, главой региона Сергея Аксенова внесены изменения в изначальный документ.

Россияне, приезжающие в Крым не по работе, должны будут соблюдать режим самосохранения в течение двух недель после приезда. При отсутствии условий для безопасного поведения в местах пребывания приезжающие будут помещаться под наблюдение в обсерваторы.

Кроме того, новый указ отменяет обязательную обсервацию для граждан, приезжающих в командировку. Посещающие Крым по работе должны будут предоставить документ о прохождении теста на коронавирус нового типа и копию приказа о направлении в командировку.

Ранее власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.