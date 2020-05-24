Приезжающие в Крым будут обязаны оплачивать нахождение в обсерваторе

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24 мая 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В Крыму прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На нем глава полуострова Сергей Аксенов сделал ряд заявлений, касающихся туристов.

Приезжающие в Крым без определенной цели должны будут оплатить свое нахождение в обсерваторе в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, заявил глава региона. Сейчас платить за обсерватор приходится только тем, кого помещают туда принудительно по решению суда.

"Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", - сказал Аксенов.

Если человек не готов оплатить пребывание в обсерваторе сразу, сумма будет взыскиваться через суд. Стоимость пребывания Аксенов не назвал.

Ужесточаются требования и в отношении командировочных: беспрепятственно сл следующей недели в Крым смогут приезжать только представители органов госвласти, все остальным придется 2 недели провести в обсерваторе.



Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить контроль за въезжающими из других регионов.