В Крыму усилят контроль за въездом в регион

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23 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Крым, pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить контроль за въезжающими из других регионов, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции на территории полуострова. По его словам, за минувшие сутки выявлено два случая заражения COVID-19.

«Мост контролируем, аэропорт и прибывающих поездом … Я прошу внимательно к этой ситуации относиться, а то будем внутри ковыряться, сопротивляться, а если будут просачиваться источники заражения из других регионов, тяжело будет», - высказал он на заседании регионального оперативного штаба.

Отмечается, что сотрудники блокпоста измеряют температуру въезжающим, информируют о ситуации с коронавирусом и составляют анкеты.

По официальным данным, в Крыму зафиксировано 10 случаев заражения за последние сутки.