Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора

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27 мая 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Server Amzayev/Russian Look, Крым

Власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций.

Необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для сотрудников предприятий курортной сферы, так и для туристов.

Также крымские власти выступают за отмену нормы, по которой после выявления коронавирусного больного необходимо превращать объект размещения в обсерватор.

Ещё один важный вопрос связан с работой пляжей, пользователи которых, согласно требованиям Роспотребнадзора, «должны отвечать за соблюдение социальной дистанции». Выполнять это требование никто не сможет, заметил Аксенов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители России, которые едут на полуостров, не имея на то веской причины, будут принудительно проходить карантин в обсерваторах за свой счет.