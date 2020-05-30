В Калининграде умер работавший с больными коронавирусом анестезиолог-реаниматолог ЦГКБ

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30 мая 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Отделение регионального Министерства здравоохранения сообщило, что в Калининграде скончался анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Ривдан Абдураманов с диагностированным у него коронавирусом нового типа.

«29 мая на 56-м году жизни скоропостижно скончался доктор Ридван Абдураманов. Тяжёлая болезнь унесла жизнь одного из лучших анестезиологов-реаниматологов региона. Мы потеряли своего достойного коллегу - настоящего профессионала, специалиста высшей квалификационной категории», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Ридван Абдураманов работал с коронавирусными бальными. Министр здравоохранения Александр Кравченко подтвердил, что смерть врача связана с новой инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Московской области заразился коронавирусной инфекцией и умер хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов.