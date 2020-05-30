В ульяновской больнице главврач и десять сотрудников заболели коронавирусом

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30 мая 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: больница, pixabay.com

Отделение регионального Министерства здравоохранения в Ульяновской области сообщило, что в Инзенской районной больнице одиннадцать сотрудников заразились новой коронавирусной инфекцией. Среди них главный врач медучреждения.

«… главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома … Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат», - пояснили в ведомстве.

Собеседник добавила, что была проведена неоднократная дезинфекция помещений, а у сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева заболела коронавирусом.