В ульяновской больнице главврач и десять сотрудников заболели коронавирусом

Отделение регионального Министерства здравоохранения в Ульяновской области сообщило, что в Инзенской районной больнице одиннадцать сотрудников заразились новой коронавирусной инфекцией. Среди них главный врач медучреждения.
«… главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома … Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат», - пояснили в ведомстве.
Собеседник добавила, что была проведена неоднократная дезинфекция помещений, а у сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева заболела коронавирусом.