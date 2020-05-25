Первый зампред правительства Ульяновской заразилась коронавирусом

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25 мая 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Первый зампредседателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. Фото: сайт правительства УО

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева заразилась коронавирусной инфекцией.

В последний раз на коронавирус Алексеева тестировалась 15 мая и результаты тогда были отрицательные. Сейчас первый вице-премьер проходит лечение дома.

В Ульяновской области это не первый случай заражения коронавирусом среди членов аппарата правительства. 18 мая тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат у министра промышленности и транспорта области и его заместителя. Оба чиновника также лечатся в домашних условиях.

Ранее губернатор Кировской области заявил, что до конца недели в регионе точно не откроют общепит и крупные ТЦ.